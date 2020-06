Deze records kan Liverpool dit seizoen nog breken

Donderdagavond veroverde Liverpool de landstitel, zonder dat het zichzelf in het zweet hoefde te werken. Nummer twee Manchester City verloor namelijk op bezoek bij Chelsea (2-1). Derhalve is Liverpool niet meer te achterhalen voor The Citizens.

Na 31 speelronden kroonden The Reds zich tot kampioen van Engeland. In de Premier League-geschiedenis is het een club nog nooit eerder gelukt om zo snel de landstitel te veroveren. Dat record behoort nu aan Liverpool toe.

Meeste (thuis)overwinningen

De club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum kunnen nog veel meer records breken. Te beginnen met de meeste overwinningen in één seizoen. Deze is nu handen van Manchester City, die in de seizoenen 2017/2018 en 2018/2019 kampioen werden met 32 zeges. De teller van Liverpool staat momenteel op 28, met nog zeven speelronden te gaan.

Anfield zou de meest onneembare veste ooit in één Premier League-seizoen kunnen worden. Drie clubs wisten in het verleden hun seizoen met achttien thuisoverwinningen af te sluiten: Chelsea (2005/2006), Manchester United (2010/2011) en Manchester City (2011/2012 en 2018/2019).

Liverpool is dit seizoen in het eigen stadion in de competitie nog altijd ongeslagen en er staan nog drie thuisduels op het programma: Aston Villa (5 juli), Burnley (11 juli) en Chelsea (18 juli). Het is in Engeland nog nooit een club gelukt om het hele seizoen in eigen huis ongeslagen te blijven.

De laatste keer dat een club Liverpool op Anfield versloeg was op 23 april 2017, toen was Crystal Palace met 1-2 te sterk na twee goals van Christian Benteke. Philippe Coutinho was toen verantwoordelijk voor de enige Liverpool-treffer.

Meeste punten

Liverpool is ook hard op weg om het puntenrecord te verbreken, die tevens op naam staat van The Citizens.

Onder coach Pep Guardiola wist City het record in het seizoen 2017/2018 te verbreken door aan het einde van de rit met 100 punten bovenaan de ranglijst te staan.

De formatie van Klopp heeft dit seizoen na 31 wedstrijden 86 punten verzameld. Om het record te verbreken heeft Liverpool nog vijftien punten nodig, die de ploeg uit de zeven resterende wedstrijden moet verzamelen. Dit is het volledige programma van Liverpool:

2 juli: Manchester City - Liverpool

5 juli: Liverpool - Aston Villa

8 juli: Brighton - Liverpool

11 juli: Liverpool - Burnley

15 juli: Arsenal - Liverpool

18 juli: Liverpool - Chelsea

26 juli: Newcastle - Liverpool

Grootste verschil

Manchester City werd in 2017/2018 met 100 punten kampioen van Engeland. Nummer twee Manchester United stond toen een straatlengte achter en verzamelde 81 punten. Niet eerder werd een ploeg met zo’n aanzienlijk verschil - negentien punten - kampioen.

Terug naar het huidige seizoen. Met 31 speelronden achter de rug bedraagt het gat naar nummer twee Manchester City maar liefst 23 punten(!). The Reds kunnen dus opnieuw een record afsnoepen van de concurrent. Met een overwinning op bezoek bij City, de wedstrijd die voor 2 juli op het programma staat, zet Liverpool een enorme stap naar een nieuw record.

Overige records

Dit seizoen heeft Liverpool zowel uit als thuis van negen clubs gewonnen. Het record staat nog op dertien (Manchester City in 2017/2018). Als Liverpool tot aan het eind van het seizoen al zijn wedstrijden wint, dan sneuvelt het record van City.

Daarentegen heeft City het doelpuntenrecord wel stevig in handen. De club scoorde in het succesjaar van 2017/2018 maar liefst 106 doelpunten. Als Liverpool ook dit record wil breken, dan moet het de aankomende zeven duels 37 keer zien te scoren. De teller staat nu op 70 goals.