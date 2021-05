’Nachtmerrie dreigt voor Juventus’

Voetbal

Erik ten Hag prijst Maarten Stekelenburg: ’Hij is op bijna alle vlakken van het voetbal geweldig’

Maarten Stekelenburg vervulde voor Ajax een heldenrol in De Kuip door tegen Feyenoord (0-3) vlak voor rust, bij een 0-1 stand, een strafschop te keren. „Hij was wederom fantastisch en stond in de spotlight door het stoppen van de penalty op een cruciaal moment”, zei Erik ten Hag na de klinkende zege...