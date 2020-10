Michael Woods wint zevende etappe Vuelta a España

De klimmer van EF Education First reed in de slotfase weg bij zijn medevluchters en kwam solo over de finish. Omar Fraile (Astana) werd tweede, voor Alejandro Valverde (Movistar), Nans Peters (AG2R) en Guillaume Martin (Cofidis).

Valverde pakte ongeveer een minuutje terug op de klassementstrenners en klom een plekje. De 40-jarige Spanjaard staat nu negende, op ongeveer twee minuten van rodetruidrager Richard Carapaz.

De zevende etappe leidde het peloton over 160 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Villanueva de Valdegovia. Onderweg diende tweemaal de Puerto de Ordunia te worden beklommen, een bijna acht kilometer lange col van de eerste categorie met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,6 procent.

Het profiel van de zevende etappe van de Ronde van Spanje. Ⓒ La Vuelta

Richard Carapaz

Carapaz startte voor het eerst in de rode leiderstrui, die hij zondag had overgenomen van Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma verloor in de zesde etappe veel tijd nadat hij moeite had om een regenjack aan te krijgen. De Sloveen zakte uiteindelijk naar de vierde plaats.

Jumbo-Visma zette de Ineos-trein van Carapaz dinsdag flink onder druk. Sepp Kuss en George Bennett schoven mee in een omvangrijke kopgroep, met daarin ook de eerder genoemde vijf vluchters en onder anderen de Nederlander Ide Schelling van Bora-Hansgrohe.

Richard Carapaz nam zondag de rode leiderstrui over van Primoz Roglic. Ⓒ EPA

Ineos wilde het vorige week op achterstand gereden tweetal van Jumbo-Visma echter niet gratis laten ’terugkeren’ in de top van het klassement en zette de achtervolging in. Daarbij werden diverse wagonnetjes opgerookt.

In de finale had Carapaz amper meer ploegmaten om zich heen, maar Roglic hield zijn kruid droog. Vermoedelijk ook met het oog op de rit van woensdag, een lastige etappe met aankomst op de Alto de Moncalvillo, een col van de eerste categorie.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in het algemeen klassement van de Vuelta a España.

Bekijk ook: Geen positieve coronatest in Vuelta