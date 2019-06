Verstappen: ’Niet tot m’n 35e rijden voor vierde plek’

„Het is vooral belangrijk wat het team de komende races kan brengen, in plaats van de vraag te stellen hoeveel geduld ik heb”, stelt Verstappen in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk. „Ik denk dat er nog veel potentieel in dit project, dat pas net is begonnen, zit. Het is natuurlijk niet fijn om vooral voor de vierde plek te rijden, maar dat is op dit moment de situatie. Al wil ik niet tot m’n 35e blijven voor de vierde plek.”

Het chassis van Red Bull en met name de motor van Honda komen gezamenlijk tekort om mee te doen om een overwinning. Niet voor niets houdt het kamp-Verstappen met het oog op de toekomst alle opties nog open. Een langer verblijf bij Red Bull is absoluut een optie, maar dan moeten het team en dus ook Honda wel beterschap tonen en hem een winnend pakket kunnen bieden.

Winnen in Oostenrijk, zoals vorig jaar, zou voor Verstappen nu een klein wonder zijn. „Daar zullen we inderdaad aardig wat geluk voor nodig moeten hebben. Er zal hier veel oranje te zien zijn langs de baan, dat is altijd mooi om te zien. Dat brengt altijd een glimlach op mijn gezicht tijdens het rijden. Hopelijk kan ik de fans zondag een mooi resultaat bezorgen.”

Bekijk ook: Marko sommeert Honda meer risico te nemen