De buitenlandse avonturen van Frank de Boer lopen uit op teleurstellingen

Frank de Boer langs de lijn bij Atlanta United. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Zo honkvast als Frank de Boer is geweest in Amsterdam, eerst als speler en later als trainer van Ajax, zo vluchtig verlopen zijn buitenlandse trainersavonturen. Na één jaar en zeven maanden is er nu een bruusk einde gekomen aan zijn periode bij het Amerikaanse Atlanta United. Nog voor het seizoen in Amerika weer echt is hervat na het stilvallen van de coronapandemie.