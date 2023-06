Endy Semeleer behoudt wereldtitel tegen Jay Overmeer op Collission 5

Het is tijd voor nieuwe Rico’s en Badr’s, gezichten van een nieuwe generatie groot talent bij Glory. Dat vond Jay Overmeer, die vaker is vergeleken met ‘Rico’, maar in zijn eerste titelgevecht kon hij net te weinig uitrichten tegen Semeleer om hem zijn titel af te pakken. Hij slaagde erin veel van de snelle trappen en vooral stoten van Semeleer vliegensvlug te ontwijken. Niet voor niets in zijn bijnaam ‘The Matrix’, maar Semeleer hoefde weinig te incasseren en bleef hem de baas. Tijdens Glory 85 in april hield Semeleer de toen teruggekeerde Murthel Groenhart van zich af.

Glory’s Collision 5 begon opzienbarend. Tijdens het eerste gevecht van een naar verwachting veelbelovende fight night in Ahoy tussen Michael Boapeah en Ulric Bokeme, moest de laatste de strijd in de eerste ronde al staken, omdat er een rij tanden uit zijn mond vloog.

Ahoy stroomde steeds voller, toen de mensen die net gingen zitten ineens een ‘oeehh’ door de zaal horen gaan. Op de grote schermen is dan te zien dat er een gebitsdeel op het canvas is geslagen. Tegen het einde van de eerste ronde tussen de kickboksers in de middengewichtklasse, gooide de 32-jarige Bokeme vervolgens de handdoek in de ring. De vechters dragen altijd gebitsbescherming, maar na een vrij lichte jab verloor Bokeme, naar het op het eerste oog leek, een deel van een gebitsprothese. Het betekende een vrije eenvoudige overwinning voor Boapeah.

Collision 5 geldt voorlopig als de beste fight card bij Glory van het jaar. Het main event is het gevecht tussen de heavyweights Antonio Plazibat en Tariq Osaro om de interim-titel, die recht geeft op een titelgevecht tegen de van een zware knieblessure herstellende Rico Verhoeven in het najaar. Tarik Khbabez strijdt na het afzeggen van de zieke Donegi Abena om de interimtitel in het lichtzwaargewicht tegen Mohamed Amine. Er zijn twee gevechten om de gouden belt, die staat voor de wereldtitel. Serkan Ozcaglayan wil regerend kampioen Donovan Wisse van de troon stoten in de middengewichtklasse. Jay Overmeer kwam als uitdager van wereldkampioen Endy Semeleer dus net tekort in de welterweight-divisie.