Uitdager ‘Momine’ kanonnenvoer voor Khbabez

Het was duidelijk dat ’The Tank’ Khbabez zich had voorbereid op een wereldtitelgevecht en Amine nog geen handvol kickbokstrainingen achter de rug had na een handoperatie. Toen Khbabez er mentaal doorheen zat, kreeg hij Amine twee keer aan de telefoon. „Hij is een heel goede vriend van mij”, zei Amine eerder deze week. „Een topgozer en ik heb hem na het nieuws twee keer gevideobelt. Ik weet hoe klote het is als je jezelf zes weken voorbereidt en je tegenstander afzegt. We bellen elke week, dus nu deed ik dat ook. Ik zei: laat je niet uit het veld slaan, pak gewoon de volgende gozer. Als grap zei ik: als je wil, kan ik ook invallen, maar dan moet je wel een beetje lief voor me zijn.”

En dat was Khbabez duidelijk niet. Hij ramde alle frustratie van zijn door de neus geboorde titelgevecht eruit in Ahoy en liet Amine aan het einde van ronde vier de handdoek gooien. „Het was een emotionele week”, zei Khbabez na afloop. „Mentaal, ik zweer het, was het zo zwaar dat ik wilde stoppen. Dit was niet de eerste of zelfs derde keer dat een titelgevecht niet doorging. Dus Abena, deze titel (de zilveren interimtitelbelt, red.) is de échte wereldtitel. Die is van mij.”

Succes voor Wisse

Eerder verdedigde Donovan Wisse heeft zijn wereldtitel in het middengewicht op sublieme wijze tegen Serkan Özçaglayan (29). Wisse gaf een masterclass weg in de ring. Hij werd geen moment in verlegenheid gebracht door zijn uitdager en de ring leek zijn kantoor dat hij slechts aan het opruimen was. Hij behield over alles het overzicht en deelde tussen de pogingen van Özçaglayan door direct rake klappen en vooral trappen uit. Hij won zijn vijf rondes zonder twijfel. „Ik weet dat je sleeping pill wordt genoemd (de bijnaam Özçaglayan als zijn klappen goed aankomen, red.), maar je hebt alleen een linkerhand en daarmee alleen kun je niet vechten tegen mij”, aldus Wisse na afloop, toen hij zijn gouden belt omgehangen had gekregen.

Endy Semeleer heeft zijn wereldtitel in de welterweight-divisie opnieuw met succes verdedigd. ’Bad News Endy’ hield Jay Overmeer van zich af in een, zoals hij na afloop zei, ’schaakwedstrijd’.

Het is tijd voor nieuwe Rico’s en Badr’s, gezichten van een nieuwe generatie groot talent bij Glory. Dat vond Jay Overmeer, die vaker is vergeleken met ’Rico’, maar in zijn eerste titelgevecht kon hij net te weinig uitrichten tegen Semeleer om hem zijn titel af te pakken. Hij slaagde erin veel van de snelle trappen en vooral stoten van Semeleer vliegensvlug te ontwijken. Niet voor niets in zijn bijnaam ’The Matrix’, maar Semeleer hoefde weinig te incasseren en bleef hem de baas. Tijdens Glory 85 in april hield Semeleer de toen teruggekeerde Murthel Groenhart van zich af.

Opzienbarend begin

Glory’s Collision 5 begon opzienbarend. Tijdens het eerste gevecht van een naar verwachting veelbelovende fight night in Ahoy tussen Michael Boapeah en Ulric Bokeme, moest de laatste de strijd in de eerste ronde al staken, omdat er een rij tanden uit zijn mond vloog.

Ahoy stroomde steeds voller, toen de mensen die net gingen zitten ineens een ’oeehh’ door de zaal horen gaan. Op de grote schermen is dan te zien dat er een gebitsdeel op het canvas is geslagen. Tegen het einde van de eerste ronde tussen de kickboksers in de middengewichtklasse, gooide de 32-jarige Bokeme vervolgens de handdoek in de ring. De vechters dragen altijd gebitsbescherming, maar na een vrij lichte jab verloor Bokeme, naar het op het eerste oog leek, een deel van een gebitsprothese. Het betekende een vrije eenvoudige overwinning voor Boapeah.

Tekst gaat verder onder de video

Collision 5 geldt voorlopig als de beste fight card bij Glory van het jaar. Het main event is het gevecht tussen de heavyweights Antonio Plazibat en Tariq Osaro om de interim-titel, die recht geeft op een titelgevecht tegen de van een zware knieblessure herstellende Rico Verhoeven in het najaar. Tarik Khbabez strijdt na het afzeggen van de zieke Donegi Abena om de interimtitel in het lichtzwaargewicht tegen Mohamed Amine. Er zijn twee gevechten om de gouden belt, die staat voor de wereldtitel. Serkan Ozcaglayan wil regerend kampioen Donovan Wisse van de troon stoten in de middengewichtklasse. Jay Overmeer kwam als uitdager van wereldkampioen Endy Semeleer dus net tekort in de welterweight-divisie.