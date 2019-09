Pechvogels Afellay en Thomas maken rentree

Aanvoerder Afellay speelde de volledige negentig minuten. De 33-jarige ex-international kwam de afgelopen anderhalf jaar door blessureleed geen seconde in actie.

Voor Thomas was het duel met de Duitsers zijn eerste in het shirt van PSV. De Nieuw-Zeelander die gisteren een half uur in actie kwam, scheurde zijn kruisbanden op één van de eerste trainingen na zijn transfer van PEC Zwolle.

PSV won het duel van de Duitse traditieclub dankzij een treffer van de Griekse spits Kostas Mitroglou.