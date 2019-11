Rapportcijfers Oranje: ’Gemiste penalty verdienste Cillessen’

De basiself van het Nederlands elftal in het EK-kwalificatieduel met Noord-Ierland. Ⓒ ANP Sport

Geen zege voor Oranje, wel een dikke voldoende over de hele linie. Dat vindt ex-international Gerald Vanenburg, die zelf het EK in 1988 won met de huidige bondscoach Ronald Koeman. „Dit was niet het beste optreden, maar je moet niet voorbijgaan aan alle blessures.”