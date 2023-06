Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben in het Nederlandse ritme gebleven’ Energieke Frenkie de Jong stelt Ronald Koeman gerust

Door Mike Verweij

Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong vechten een duel uit. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Dat Frenkie de Jong één is met de bal, is bekend. Maar hoeveel hij van het voetbalspelletje houdt, onderstreept hij bij de training van het Nederlands elftal. „Om een wedstrijd tegen Vissel Kobe te spelen en 24 uur in Japan te zijn, maak je natuurlijk liever geen trip van zeventien uur heen en twintig uur terug, met een tussenstop in Turkije”, blikt hij terug op de verplichte reis van vorige week met zijn club FC Barcelona naar Japan. „Maar het is zoals het is en ik verheug me ontzettend op het spelen van de Final Four van de Nations League”, zegt de onvermoeibare middenvelder van Oranje.