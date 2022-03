Wielrenner Max Walscheid na aanrijding: ’Geluk dat ik nog leef’

De 28-jarige renner zegt frontaal te zijn aangereden door een auto, die ineens uitweek. „Ik vloog over de auto en landde een paar meter verderop, gelukkig in de greppel en niet op het asfalt. Mijn fiets was helemaal vernield en lag 10 meter verderop.” Walscheid zegt verder dat hij „gelukkig niet zo hard reed” toen hij werd aangereden.

„Ik heb ongelooflijk geluk gehad dat ik dit ongeluk heb overleefd”, aldus de Duitser. „Ik kan nog steeds niet geloven dat ik er geen ergere verwondingen aan heb overgehouden. Tegelijkertijd is het erg moeilijk, omdat ik me bijzonder goed voelde tijdens het koersen, ik goede resultaten haalde en er nog meer in zat.”

Walscheid mist in ieder geval de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.