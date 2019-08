Wielrenster Van Dijk pakt voor vierde keer op rij Europese titel

De echte grote concurrentie ontbrak voor Van Dijk. Regerend wereldkampioene Annemiek van Vleuten, die Van Dijk eind juni nog van de Nederlandse titel afhield, liet het EK schieten. Datzelfde deed Anna van de Breggen, de nummer 2 van het afgelopen WK.

De andere Nederlandse deelneemster, Lucinda Brand deed in Alkmaar 28 minuten en 59 seconden over de race tegen de klok. Die tijd was goed voor een derde plek en dus brons. Zo beklom zij naast Van Dijk ook het podium. De Duitse Lisa Klein eindigde in 28:37 als tweede.

De Europese titel van Van Dijk was na het goud van woensdag op de gemengde ploegaflossing (overigens zonder Van Dijk) het tweede succes voor Nederland.

Tijdrit mannen

Bij de mannen, die eveneens ruim 22 kilometer afleggen, komt donderdag de eerste renner om 15:00 uur van het startpodium.

Titelverdediger Victor Campenaerts uit België ontbreekt in Alkmaar waar zijn jonge landgenoot Remco Evenepoel als één van de favorieten geldt. De 19-jarige coureur verraste zaterdag met winst in de Clásica San Sebastián en geldt ook als een goed tijdrijder. Sebastian Langeveld en Jos van Emden zijn de Nederlanders die aan de start staan.