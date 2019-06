Ten Hag: ’Het zal een ’hell of a job’ zijn’

Ten Hag wil de topclub uit Nederland vooruit helpen. „De resultaten die we tot dusver hebben behaald waren fantastisch”, doelt hij op de twee prijzen en met name ook de verrassende plek in de halve finales van de Champions League. „Het zal een hell of a job zijn om dat te herhalen. Maar we zullen onze doelen weer gaan stellen en opnieuw voor resultaten gaan.”

De start van Ten Hag was in januari 2018, toen hij de ontslagen Marcel Keizer opvolgde, nog moeizaam. Inmiddels heeft hij bij Ajax alles op de rit. „De samenwerking is heel prettig, op alle niveaus binnen de club,. De stijl van voetballen past bij Ajax, maar ook bij mij. Ook de wisselwerking met het publiek kan ik enorm waarderen.” De verbintenis met Ten Hag, die liep tot medio 2020, is nu verlengd tot 30 juni 2022.

Wijzigingen

Ten Hag krijgt voor komend seizoen te maken met enkele wijzigingen in zijn selectie. Zo vertrekt Frenkie de Jong voor 86 miljoen naar FC Barcelona. De kans is groot dat meerdere spelers, onder wie aanvoerder Matthijs de Ligt, de stap naar een Europese topclub zullen maken.

De selectie van Ajax vertrekt aanstaande maandag voor een trainingsweek naar De Lutte. Daar staan ook direct twee oefenduels op het programma. Eerst zijn de amateurs van Quick’20 op dinsdag de tegenstander, waarna op zaterdag 29 juni ook nog tegen het Deense Aalborg wordt gespeeld. Het seizoen wordt door Ajax officieel geopend met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Daarin is PSV op zaterdag 27 juli in de Amsterdam ArenA de tegenstander.

Erik ten Hag met de Nederlandse KNVB-beker. Ⓒ VI Images