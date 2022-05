McLaren brengt eerbetoon aan legende Ayrton Senna

„Ayrton Senna is een McLaren-legende en dat zal hij altijd blijven”, zegt teambaas Zak Brown. „Zijn prestaties met McLaren, die hem drie wereldtitels opleverden, hebben ervoor gezorgd dat hij tot de grootste Formule 1-coureurs ooit behoort. Toen hij in 1994 op tragische wijze overleed, voelde dat als een onvervangbaar verlies voor de hele motorsportwereld. Maar hij leeft voort in de harten en gedachten van de Formule 1-fans over de hele wereld. We vinden dat wij als McLaren zijn bijdrage aan de sport moeten erkennen door zijn naam met ons mee te dragen, waar we ook racen.”

De Brit Lando Norris en de Australiër Daniel Ricciardo, de huidige coureurs van McLaren, rijden vrijdag tijdens de vrije trainingen in Monaco voor het eerst rond met de naam van Senna op hun auto’s. De Braziliaan zegevierde zes keer in de nauwe straten van het prinsdom en is daarmee recordhouder.