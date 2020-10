Ongeslagen FC Twente komt niet verder dan 1-1 tegen FC Emmen

Na het vertrek van verdediger Xandro Schenk, die afgelopen week is verkast naar het Saoedische Al-Batin, was er voor het eerst een basisplaats voor Kik Pierie bij FC Twente. De ex-Heerenveen-verdediger, door FC Twente gehuurd van Ajax, is een van de zeven huurlingen in de selectie van de tukkers. Het huurlingenleger van FC Twente is nog niet compleet. Technisch directeur Jan Streuer is nog op zoek naar versterking van het middenveld. Voor sluiting van de transfertermijn komen er naar verwachting nog twee spelers bij. Luka Ilic, vorig jaar als huurling van Manchester City actief bij NAC Breda, en Halil Dervisoglu, de ex-Spartaan die bij het Engelse Brentford nog niet veel aan de bak komt, staan op het lijstje.

Flets

FC Emmen kwam aanvankelijk flets voor de dag in de Grolsch Veste, waar FC Twente de boventoon voerde. De Drenten bakken er al langer buitenshuis weinig van. Toen ze twee jaar geleden debuteerden op het hoogste niveau, verraste FC Emmen met knappe uitzeges bij ADO Den Haag, FC Utrecht, VVV-Venlo, FC Groningen en Willem II.

Sinds die laatste uitzege, op 12 mei 2019 wist FC Emmen nooit meer een uitwedstrijd in de Eredivisie te winnen. Het hele vorige seizoen niet en als de ploeg van trainer Dick Lukkien zo blijft spelen buitenshuis als in de eerste helft in Enschede, dan gaat die uitzege nog wel een poosje op zich laten wachten.

Vaclav Cerny (rechts) opende de score voor FC Twente. Tyronne Ebuehi feliciteert zijn ploeggenoot. Ⓒ ANP

Knullig balverlies

FC Emmen heeft een aantal getalenteerde spelers in de selectie zitten, maar die lieten aanvankelijk te weinig zien in de galmbak in Enschede. Exemplarisch was het knullige balverlies dat Simon Tibbling leed en waaruit de openingsgoal van FC Twente ontstond. De Deen is afgelopen zomer aangetrokken door FC Emmen en maakte in het verleden een goede indruk bij FC Groningen. In de Grolsch Veste kon hij het spel op het Emmense middenveld onvoldoende naar zich toe trekken en liet hij zich in de buurt van het eigen doel aftroeven door Ramiz Zerrouki. De 22-jarige middenvelder, die tien jaar in de jeugdopleiding van Ajax zat, loopt al vier jaar rond bij FC Twente, maar heeft pas onder trainer Ron Jans de wind in de zeilen gekregen. Zerrouki leverde de bal af bij Vaclav Cerny, die voor de derde wedstrijd op rij scoorde. De Tsjech is goed uit de startblokken gekomen bij FC Twente na zijn teleurstellende avontuur bij FC Utrecht, dat hem dit seizoen heeft verhuurd.

Anco Jansen

FC Emmen-trainer Dick Lukkien, die voor sluiting van de transfertermijn nog een nieuwe keeper, spits én verdediger hoopt te verwelkomen, besloot het roer om te gooien in de rust. Anco Jansen, die niet de fitheid heeft om meer dan een helft te spelen, kwam in de ploeg om wat leven in de brouwerij te brengen. Ook Michael Chacon werd door Lukkien ingebracht.

Met name Jansen liet zich direct gelden, al kreeg FC Twente eerst nog een grote kans via Queensy Menig. FC Emmen trok na rust steeds meer de stoute schoenen aan en het was Jansen die met een goede voorbereidende actie op de linkerflank aan de basis stond van de gelijkmaker. Jansen gaf de bal prima op Nikolai Laursen, die Glenn Bijl een schietkans bezorgde. FC Twente-doelman Joël Drommel kon nog redden, maar Michael de Leeuw stond op de goede plek voor de rebound.

Na de gelijkmaker was FC Emmen helemaal los en leek De Leeuw er direct ook 1-2 van te maken op aangeven van Jansen, maar die goal werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel. In het restant van de wedstrijd ging het gelijk op, maar er werd niet meer gescoord, waardoor FC Emmen als morele winnaar huiswaarts keerde met het tweede punt van dit Eredivisieseizoen.

