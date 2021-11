Dominic Thiem laat zich vaccineren en mikt op rentree

Dominic Thiem. Ⓒ HH/ANP

Dominic Thiem, de nummer 9 van de wereld en winnaar van de US Open in 2020, maakt zich op voor zijn rentree. Hij heeft zich inmiddels laten inenten tegen het coronavirus en mikt op een terugkeer in wedstrijdverband half december in Abu Dhabi. Daarna wil hij zich gaan voorbereiden op deelname aan de Australian Open in januari in Melbourne.