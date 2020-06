Djokovic onder vuur: ’Jij hebt makkelijk praten’

„Sinds februari zijn er geen toernooien gespeeld en heeft niemand geld kunnen verdienen. Nu krijgen we een geweldige kans om weer te tennissen, dat moeten we steunen, maar dan gaat de beste speler van de wereld zeggen dat het moeilijk wordt, omdat hij maar één staflid mag meenemen...?”

De Amerikaanse denkt dat de organisatie alles op alles zet om de veiligheid van de spelers te waarborgen. „Ze doen hun uiterste best om de spelers zich veilig te laten voelen.”

Collins, de nummer 51 van de wereld bij de vrouwen en goed voor ruim 2 miljoen euro aan prijzengeld, is met name boos, omdat Djokovic in een eerder stadion nog stelde dat spelers in de top 100 geld moeten doneren aan tennissers buiten de top 250, omdat die veel inkomsten mislopen.

Danielle Collins is boos op Novak Djokovic. Ⓒ AFP

„Maar voor iemand die 125 miljoen euro heeft verdiend is het natuurlijk makkelijk praten. De meesten tennissers kúnnen het zich zelfs niet veroorloven om met een grotere groep begeleiders naar de toernooien te reizen. Sommigen spelers hebben de afgelopen periode zelfs een normale baan moeten zoeken. Het zou leuk zijn als de beste speler van de wereld deze mooi kans voor spelers en fans niet zou verpesten!”

Verplichte quarantaine

New York is zwaar getroffen door het coronavirus en was een van ’s werelds grootste brandhaarden. Djokovic, ook voorzitter van de spelersraad van de ATP, gruwelt van de verplichte quarantaine van twee weken in een luchthavenhotel, wat inhoudt dat er niet kan worden getraind op de baan. Ook het feit dat per speler slechts één staflid mag afreizen, zint hem niet.

„Zulke extreme voorwaarden kan ik niet accepteren. De meeste spelers met wie ik heb gesproken, vinden dat overigens”, aldus de drievoudig winnaar van de US Open tegenover de Servische televisiezender RTS.

Het internationale tennis ligt sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus begin maart stil. Voorlopig ligt de nieuwe startdatum op begin augustus.