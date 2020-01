Sifan Hassan na de WK-titel op de 1500 meter Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Wie gaat de Nederlandse sportvrouw van het jaar 2019 naar olympisch succes in 2020 leiden? Dat weet nog steeds niemand, want Sifan Hassan is al maanden aan het treuzelen bij de benoeming van haar nieuwe coach die de geschorste Alberto Salazar zal opvolgen. Maar de tijd dringt, want het olympisch jaar is begonnen.