Atletico Madrid kampioen van Spanje dankzij winnende treffer Luis Suarez

Atletico Madrid had het lastig in de eerste helft en kwam na een kwartier zelfs op achterstand via Oscar Plano. De spits schoot de bal goed binnen na een snelle counter. De bezoekers kregen wel de nodige kansen via Luis Suarez (rakelings langs de kruising) en Jose Maria Gimenez, maar beiden scoorden niet.

Het goede nieuws voor het elftal van Diego Simeone kwam uit Madrid. Real kwam namelijk na twintig minuten in eigen huis ook achter tegen Villarreal. Yeremy Pino werd vrijgelaten en zorgde zodoende voor de verrassende 0-1.

Ateltico Madrid kwam na rust goed uit de startblokken. Het zette Valladolid goed onder druk en kwam op gelijke hoogte via Angel Correa. Na een goede actie punterde hij de bal binnen. Karim Benzema dacht ongeveer op hetzelfde moment Real Madrid op 1-1 te zetten in eigen huis tegen Villarreal, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Halverwege de tweede helft kwam Atletico Madrid zelfs op voorsprong. Uitgerekend de afgelopen zomer van Barcelona overgekomen Luis Suarez. Na een slechte pass profiteerde de spits volop. Hij kon recht op doelman Jordi Masip af en scoren.

Real Valladolid probeerde het titelfeestje nog wel te verstoren, vooral bij 1-1 had de thuisploeg een enorme mogelijkheid om Atletico meer pijn te doen, maar daar slaagde het niet in. Voor Valladolid betekende de nederlaag overigens definitief dat het degradeert met Eibar en Huesca.

Real Madrid draaide in Santiago Bernabeu de wedstrijd in de slotfase nog wel helemaal om. Benzema en Luka Modric maakten de treffers, maar het was te laat om de druk nog echt op te voeren op de stadsgenoot.

Barcelona besluit seizoen met een kleine zege

Barcelona heeft het laatste duel van dit seizoen ternauwernood gewonnen. Op bezoek bij Eibar won het, met Frenkie de Jong 75 minuten binnen de lijnen, moeizaam met 0-1.

De bezoekers hadden voor rust volop balbezit, maar het bleek een zware opdracht voor de ploeg van Ronald Koeman om dat zonder Lionel Messi om te zetten in kansen. De enige ploeg die regelmatig nog een schot afvuurde was Eibar, maar zonder succes.

Na rust leek het lang niet veel beter te gaan, maar tien minuten voor tijd bij het eerste echte schot op doel werd de ban dan toch gebroken. Antoine Griezmann bezorgde zijn ploeg toch de drie punten.