Vangelis Pavlidis helpt vernieuwd AZ na rust langs Vitesse

Van de nieuwe gezichten in het basiselftal van trainer Pascal Jansen was Jordy Clasie de opvallendste. De routinier ontbrak in het tweeluik met SK Brann en de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Jansen hoorde vrijdag, vlak na thuiskomst uit Noorwegen, goed nieuws van de medische staf over zijn captin. Die droeg in Arnhem gelijk weer de aanvoerdersband.

Krediet Jens Odgaard op

Jens Odgaard heeft zijn krediet bij AZ voorlopig verspeeld. Donderdag tegen SK Brann moest hij zijn basisplek na een aantal matige optredens al afstaan aan Mayckel Lahdo. Drie dagen later tegen Vitesse was Lahdo ziek, maar stond Poku op de rechtsbuitenpositie. Ook toen Poku en linksvoor Van Brederode na 72 minuten naar de kant gingen, bleef Odgaard op de bank. Jansen koos voor Ruben van Bommel en Djordje Mihailovic als vervangers. Zes minuten voor tijd mocht Odgaard eindelijk opdraven. Hij kwam in het veld voor de moegestreden Pavlidis.

Poku was verantwoordelijk voor een van de eerste kansen in de wedstrijd. Hij trok naar binnen en schoot naast. AZ kwam in de eerste helft vaker voor het doel van Vitesse, maar had weinig succes in de afronding.

Van Bommel op de bank

Het was voor Poku, die op 14 augustus 2021 al zijn debuut in het eerste maakte, zijn eerste optreden als basisspeler. Oud-bondscoach Bert van Marwijk zag zijn kleinzoon Van Bommel vanaf de tribune in stadion Gelredome op de bank beginnen. Van Brederode kreeg de voorkeur als linkerspits. De aanvaller is terug van een blessure, die hij vlak voor het begin van het seizoen opliep.

Ook Penetra maakte zijn basisdebuut. De erfenis van Pantelis Hatzidiakos is definitief aan hem overgedragen. Afgelopen donderdag maakte de Portugese verdediger al aangenaam kennis met de AZ-fans. Hij schoot in de strafschoppenserie tegen SK Brann de winnende treffer tegen de touwen. Penetra ontpopte zich al gebarend direct tot een leiderstype achterin bij AZ.

Van Brederode vergeet af te drukken

De 21-jarige verdediger was bij een corner van Yukinari Sugawara in de eerste helft gevaarlijk voor het doel. Hij kopte over het doel heen. Maar de grootste kans voor de rust kwam op naam van Van Brederode. Hij kreeg alle ruimte om af te drukken, maar vond Eloy Room op z’n weg.

Van Brederode maakte z’n misser vijf minuten na rust goed door Vangelis Pavlidis te bedienen bij de openingsgoal. De Griekse spits schoot binnenkant paal raak. In de 64e minuut maakte Pavlidis ook z’n tweede. Hij kreeg de bal van Dani de Wit en schoot laag en snoeihard binnen: 0-2.