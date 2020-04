WK atletiek in Oregon verplaatst naar juli 2022

Volgens voorzitter Sebastian Coe van de overkoepelende organisatie World Athletics wordt met deze datum voorkomen dat de WK overlappingen heeft met andere grote sportevenementen in die periode.

Volgens European Athletics is de nieuwe datum in goed overleg gevonden. Het Europees kampioenschap atletiek wordt namelijk ook in 2022 gehouden, van 15 tot 21 augustus in München. „Dat betekent dat er nu een maand tijd tussen beide evenementen zit. Dat is voor ons voldoende. Wij danken Sebastian Coe voor het meedenken”, zo verklaarde de Europese federatie.

De Gemenebestspelen (Commonwealth Games) in het Britse Birmingham staan ook nog eens geprogrammeerd van 27 juli tot 7 augustus in dat jaar. „De fans kunnen nu zes weken achter elkaar genieten van topatletiek”, verklaarde Coe. „Met de juiste dosering en programmering is het voor atleten mogelijk om op een verantwoorde manier mee te doen aan al deze evenementen.”

Aan de Gemenebestspelen kunnen alleen atleten uit landen gerelateerd aan het Gemenebest deelnemen.