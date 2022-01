Voormalig FC Twente-spits Enes Ünal pijnigt koploper Real Madrid

Getafe is een voorstad van Madrid, dus deze wedstrijd kan een verkapte derby genoemd worden. Real Madrid was duidelijk het eerste kwartier totaal niet bij de les. Al na 9 minuten spelen profiteerde Ünal van geklungel van Eder Militao: 1-0.

Enkele minuten later ging ook David Alaba veel te slordig om met balbezit, maar een grotere achterstand wist Real-keeper Thibaut Courtois te voorkomen.

Ander vaatje tappen

De Madrilenen kwam na een pegel van Luka Modric bijna langszij, maar de vingertoppen van Getafe-sluitpost David Soria zaten daar nog net tussen. Enkele minuten later raakte Modric - na een fraaie aanval - kiezelhard de lat. Maar het bleef 1-0. Ook Toni Kroos had zijn vizier net niet op scherp staan. Duidelijk was wel dat de Koninklijke uit een ander vaatje aan het tappen was.

Carlo Ancelotti is niet tevreden. Ⓒ ANP/HH

Na de theepauze - met onder andere Eden Hazard terug in het veld - werden de Madrilenen moedelozer. Vanuit open spel kwamen er niet veel kansen; Getafe hield de gelederen goed gesloten. De laagvlieger in La Liga probeerde er via countertjes uit te komen, maar dat gevaar werd niet veel groter, al kwam Jaime Mata nog bijna voorbij Courtois.

Geslepen Getafe

Ondertussen waren de geslepen spelers van Getafe weer ouderwets de boel aan het vertragen. Casemiro leek een kwartier voor tijd de gelijkmaker te noteren, maar Soria redde fraai. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti wist de Blauwe Muur in de slotfase niet meer te omzeilen en liep direct na de winterstop dus tegen een nederlaag aan.

Karim Benzema kan het niet geloven. Ⓒ ANP/HH

Het was voor Real Madrid de tweede nederlaag van dit seizoen in La Liga. De eerste was op 3 oktober, toen Espanyol met 2-1 won. De ploeg van Ancelotti was ongeslagen in de laatste elf wedstrijden van 2021 en gaat nog altijd ruim aan kop in La Liga, met acht punten voorsprong op nummer twee Sevilla en dertien op nummer drie Real Betis. De achtervolgers hebben nu wel twee wedstrijd minder gespeeld dan de koploper.