Impey blijft Benoot nét voor op Franse feestdag

Impey is de tweede Zuid-Afrikaanse ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk sinds Robert Hunter in de elfde etappe van 2007. Hij bleef de Belg Tiesj Benoot (met wie hij voorop was gebleven uit een kopgroep van vijftien renners) net voor. Op enige afstand finishte de Sloveen Jan Tratnik als derde.

Op Quatorze Juillet - 14 juli - een Franse nationale feestdag, wordt de bestorming van de Bastille-gevangenis gevierd, waarmee de Franse Revolutie werd ingeluid in 1789. Op die speciale dag voor het Franse volk waren het vooral de thuisrenners die zochten naar de dagzege en eeuwige roem.

Eerste ontsnapping

Na een aantal mislukte pogingen, van onder andere Wout van Aert en Julian Alaphilippe, ontstond er uiteindelijk een kopgroep van vijftien man. Het was de eerste grote ontsnapping van de etappe, met opvallend feit dat er echter slechts twee Fransmannen meesprongen: Romain Sicard en Anthony Delaplace.

Lange tijd bleef de kopgroep bijeen, tot aan een kilometer of zestig voor de finish. Meerdere keren brak de groep in stukken en sloot vervolgens ineen, totdat de Oostenrijker Lukas Pöstlberger ontsnapte. Niemand volgde de renner van Bora-Hansgrohe, die ruim twintig kilometer later zo’n 38 seconden voorsprong had.

Benoot neemt leiding over

Kort voor de laatste klim van de dag, de Côte de Saint-Just, werd Pöstlberger weer ingerekend. Benoot en de Ier Nicolas Roche namen de leiding van de koers over, waarna ook Impey zich bij het duo voegde.

Op zeven kilometer van de eindstreep moest Roche lossen en bevochten Benoot en Impey elkaar voor de dagzege, waarmee laatstgenoemde uiteindelijk aan de haal ging.

