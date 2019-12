Video - Droomgoal Son bij zege Tottenham

Son zette aan de rand van zijn eigen zestienmetergebied een solo in en soleerde zich naar misschien wel het mooiste doelpunt van het seizoen in Engeland. Hij liet een man of vijf zijn hielen zien en had na een sprint van zeventig meter ook nog de frisheid om netjes af te ronden.

Harry Kane en Lucas Moura hadden binnen tien minuten al voor een veilige voorsprong gezorgd voor The Spurs. Na 32 minuten produceerde Son zijn wonderdoelpunt voor de nummer vijf van de Premier League. Kane en Moussa Sissoko deden er na rust nog een schepje bovenop.

Mourinho uitstekend begonnen

Onder leiding van trainer José Mourinho heeft Tottenham nu vier van de vijf wedstrijden gewonnen, waarvan drie in de Premier League. De ploeg uit Londen is daardoor opgeklommen naar de voorlopige vijfde plaats, wel 23 punten achter koploper Liverpool.

Bekijk hieronder de schitterende treffer van Son: