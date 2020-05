’Alle spelers van FC Barcelona coronavrij’

FC Barcelona zal de training naar alle waarschijnlijkheid vrijdag hervatten. De oefensessies mogen in Spanje sinds afgelopen maandag worden opgepakt. Dat gebeurt dan nog wel in kleine groepjes en onder strikte voorwaarden, zoals ook in Nederland het geval is.

De selectie van trainer Quique Setien werd woensdag getest op het virus dat de wereld al maandenlang in z’n greep houdt. In Spanje zijn er inmiddels al meer dan 26.000 mensen bezweken aan de longaandoening, onder wie de moeder van voormalig Barcelona-trainer Pep Guardiola. In Catalonie lieten ruim 5.000 mensen het leven.

Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wanneer de Primera Division zal worden hervat. Het streven is om in juni zonder publiek het seizoen te hervatten. Met nog elf duels voor de boeg heeft Barcelona twee punten meer dan de eeuwige aartsrivaal Real Madrid.