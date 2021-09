Premium Het beste van De Telegraaf

In deze vorm had uitblinkende Michal Sadilek niet misstaan op linksbackpositie bij PSV Er bloeit iets moois bij FC Twente

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Michal Sadilek belet AZ-invaller Jelle Duin de doorgang. Ⓒ ANP/HH

ENSCHEDE - Toen FC Twente stroef aan het seizoen begon met uitnederlagen tegen Fortuna Sittard en SC Cambuur en slechts één punt na drie wedstrijden, klonk er direct gemor over de keuzes die trainer Ron Jans maakte. De laatste drie wedstrijden was er een heel ander FC Twente te zien, en dat heeft geresulteerd in negen punten in het drieluik met FC Utrecht, Vitesse en AZ.