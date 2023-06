Voetballer die met auto sporthal in vloog weer welkom bij OH Leuven

De Belgische voetballer Sofian Kiyine, die in maart met zijn auto door een gevel van een sporthal vloog, is weer in genade aangenomen door zijn club OH Leuven. De middenvelder, die te veel had gedronken, hervat maandag weer de trainingen. Ook krijgt Kiyine een alcoholslot in zijn wagen en gaat hij vrijwilligerswerk doen in een revalidatiecentrum.