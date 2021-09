Crisis in Alkmaar: ’Dit is AZ-onwaardig’

Voetbal

PSV-trainer Roger Schmidt: ’Eagles beste tegenstander tot nu toe’

Roger Schmidt zag ’zijn’ PSV woensdag door het oog van de naald kruipen tegen Go Ahead Eagles (1-2). Marco van Ginkel zorgde in de slotfase voor een ontsnapping. „Dit was de beste tegenstander waar we tot nu toe tegen gespeeld hebben”, sprak Schmidt na afloop vol bewondering over de Deventenaren.