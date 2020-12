Programma WK darts: Niels Zonneveld als eerste Nederlander in actie

Zonneveld hoopt in de nabije toekomst van darts zijn fulltime beroep te maken, nu werkt de 22-jarige WK-debutant nog tweede dagen in de week bij een accountantskantoor. Het doel voor Zonneveld is om bij het wereldkampioenschap minimaal twee partijen te winnen. Slaagt hij in die missie, dan behoudt hij zijn PDC-tourkaart. Zo niet, dan moet hij zich in januari bij de Q-School melden. Daar moet de huidige nummer 79 van de wereld dan met honderden darters, onder wie dit keer ook Raymond van Barneveld, strijden om de nieuwe tourkaarten.

Met O’Connor treft Zonneveld woensdag een op papier sterkere opponent. De 34-jarige Ier is de nummer 36 van de zogenoemde Order of Merit en stond drie keer eerder op het PDC WK. Vorig jaar verloor hij in de tweede ronde van Gerwyn Price. Zijn beste resultaat is een plek in de derde ronde. Dit jaar liet O’Connor zich zien met een kwartfinaleplek bij het Europees kampioenschap.

Er staan woensdag acht wedstrijden op het programma, verdeeld over een middag- en avondsessie. De meeste aandacht gaat uit naar Glen Durrant versus Diogo Portela. Durrant is de kampioen van de Premier League, maar liep daarna corona op en is geen schim meer van de speler die eerder in het seizoen uitstekende resultaten neerzette.

Portela knikkerde dinsdagavond ’good old’ Steve Beaton uit het toernooi. De Braziliaan barstte daarna in tranen uit. Hij heeft op privévlak een moeilijk jaar achter de rug, zo lag zijn dochtertje in het ziekenhuis en heeft hij veel mensen aan de gevolgen van Covid-19 verloren. Beaton verloor weliswaar, maar heeft met 30 opeenvolgende WK-deelnames nu wel een record in handen. De teller van dartlegende Phil Taylor staat op 29.

Lisa Ashton Ⓒ PDC

Ook zullen veel mensen reikhalzend uitkijken naar het optreden van Lisa Ashton. Zij is een van de twee vrouwelijke deelnemers aan het wereldkampioenschap. Ze treft in de avondsessie Adam Hunt. Bij de laatste editie baarde Fallon Sherrock opzien door de derde ronde te behalen. Zij wist zich dit jaar niet te kwalificeren voor het eindtoernooi.

Woensdag 16 december - middagsessie vanaf 13.00 uur

Ryan Joyce - Karel Sedlacek (R1)

Ross Smith - David Evans (R1)

William O’Connor - Niels Zonneveld (R1)

Chris Dobey - Jeff Smith (R2)

Woensdag 16 december - avondsessie vanaf 19.00 uur

Max Hopp - Gordon Mathers (R1)

Callan Rydz - James Bailey (R1)

Adam Hunt - Lisa Ashton (R1)

Glen Durrant - Diogo Portela (R2)

