Chelsea heeft plaatsing CL in zicht, Napoli ziet titelkansen slinken

Chelsea speelt komend seizoen zo goed als zeker weer in de Champions League. De Londenaren verstevigden zondag de derde plaats in de Premier League door met 1-0 te winnen van West Ham United.

Invaller Christian Pulisic maakte in de 90e minuut het doelpunt. De Amerikaan stond vrij in het strafschopgebied en kon de bal, na een voorzet van links van Marcos Alonso, achter keeper Lukasz Fabianski schuiven.

De blijdschap was groot bij Chelsea, dat even daarvoor een grote kans miste om op voorsprong te komen. Jorginho schoot een strafschop veel te zacht in. Chelsea kreeg de penalty na een overtreding van Craig Dawson, die de doorgebroken Romelu Lukaku neerlegde en met rood moest vertrekken.

Chelsea heeft na 32 wedstrijden 65 punten en staat daarmee derde. De voorsprong op nummer vijf Tottenham Hotspur is 7 punten. Chelsea speelde een wedstrijd minder. De eerste vier clubs in Engeland plaatsen zich voor de Champions League.

Nederlanders

Wout Weghorst behaalde in de strijd tegen degradatie een belangrijke overwinning met Burnley. De Tsjech Matej Vydra maakte in de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers na rust het enige doelpunt: 1-0. Weghorst speelde het gehele duel mee. Burnley is nu Everton gepasseerd en staat zeventiende.

Wout Weghorst. Ⓒ Pro Shots

Verdediger Joël Veltman speelde met Brighton & Hove Albion gelijk tegen Southampton: 2-2.

Serie A

Napoli behaalde uit de laatste drie duels 1 punt en lijkt de eerste landstitel sinds 1990 te kunnen vergeten. Koploper Internazionale heeft 5 punten meer en speelde bovendien een wedstrijd minder.

Dries Mertens bracht Napoli kort voor rust op voorsprong. Voor de Belgische oud-PSV'er betekende het zijn negende treffer dit seizoen in de competitie. De vorige twee seizoenen kwam Mertens telkens uit op negen doelpunten.

Dries Mertens scoorde nog, maar genoeg was het niet voor Napoli. Ⓒ Pro Shots

Lorenzo Insigne leek met de 2-0, in de beginfase van de tweede helft, Napoli aan de winst te helpen. In de slotfase ging het echter alsnog mis. In de 80e minuut scoorde eerst de Schot Liam Henderson, gevolgd door twee doelpunten (in de 83e en 87e minuut) van Andrea Pinamonti.

