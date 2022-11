Discutabele penalty Ronaldo en late goals helpen Portugal langs Ghana

Ronaldo aast op zijn vijfde WK-deelname aan die ene grote prijs die nog ontbreekt: de wereldtitel met Portugal. Wel wist hij al Europees kampioen te worden, in 2016. Voor de Portugese goalgetter verliep de voorbereiding op het WK in Qatar niet vlekkeloos. Hij haalde uit in een interview naar Manchester United en trainer Erik ten Hag. Niet veel later besloten de twee uit elkaar te gaan, waardoor hij clubloos is begonnen aan het WK. Kon hij het op 37-jarige leeftijd nog één keer waarmaken op een groot toernooi?

Al na tien minuten had de grote Portugese meester al moeten scoren. Via een fraaie steekpass kwam hij direct één-op-één met doelman Lawrence Ati Zigi, maar de aannname van Ronaldo was net niet goed genoeg, waardoor hij deze mogelijkheid niet kon verzilveren. Niet veel later kopte Ronaldo Airways net naast. Hierbij kwam hij overigens een stuk hoger dan de Ghanese spelers.

Ghana werd vastgezet door Portugal, het land dat op papier een ijzersterke selectie heeft, maar de recente uitslagen op het WK hebben uit gewezen dat dit niet veel zegt. Na een half uur leek Ronaldo te scoren, maar de inmiddels clubloze aanvaller werd afgefloten wegens duwen. Tot grote frustratie en verbazing van CR7 zelf overigens. Ghana overleefde wel de eerste 45 minuten.

Discutabele strafschop

Na rust weer Portugal dat Ghana vastzette, maar door de omsingeling waren er wel countermogelijkheden. Zoals in de 56e minuut, toen Mohammed Kudus ging lopen met de bal en ver mocht komen. Zijn uithaal ging vervolgens maar nét naast.

In de 63e minuut ging Ronaldo na een duel met Mohammed Salisu naar de grond binnen de zestienmeter en arbiter Ismail Elfath wees zowaar nog naar de stip ook. Een zeer discutabele strafschop. Ook de VAR liet het onberoerd. De 37-jarige Portugees ging natuurlijk zelf achter de bal staan en had maling aan of het een goedkope penalty was of niet: 1-0.

Cristiano Ronaldo benut de penalty. Ⓒ AFP

Record Ronaldo

Na 2006, 2010, 2014 en 2018 is hij dus ook in 2022 trefzeker, de eerste speler met minstens één doelpunt op vijf WK’s. In totaal scoorde de Portugees nu acht keer in achttien wedstrijden op een wereldkampioenschap. Zijn eeuwige rivaal Lionel Messi scoorde op vier WK’s voor Argentinië, maar op die van 2010 niet. Ook Messi scoorde al in Qatar, eveneens uit een strafschop. Toch verloor zijn land verrassend met 2-1 van Saudi-Arabië.

Echter, een kleine tien minuten later werd het zowaar toch gelijk. Via een goede actie van Kudus kon prompt aanvoerder André Ayew de bal binnenlopen: 1-1.

Late goals

Lang konden de Afrikanen er niet van genieten. Vijf minuten later profiteerde Joao Felix optimaal van de geboden ruimte: 2-1. Twee minuten later maakte invaller Rafael Leao - net een minuut in het veld - aan alle twijfels een eind: 3-1.

Althans, het leek aan alle twijfels een eind te maken, want invaller Osman Bukari maakte het ineens nog spannend: 3-2. Ondanks negen minuten blessuretijd, bleef het bij 3-2 en mag Portugal direct drie punten bijschrijven. Vraag niet hoe, want keeper Diogo Costa was gigantisch aan het stuntelen in de 99e minuut, maar Ghana kon er nét niet van profiteren.