Nieuwe vertrouwensbreuk AZ bij vertrek Marino Pusic naar Feyenoord

De vraag is hoe de Alkmaarse directie, die al op de hoogte was van de op komst zijnde trainerstransfer, zal reageren nu het nieuws is uitgelekt. Op 5 december werd Slot immers per direct de deur gewezen, toen bleek dat hij in het geheim besprekingen had gevoerd met Feyenoord.

Met andere woorden: zit Pusic (49) zondagmiddag tijdens de topper tegen Ajax nog wel als assistent van AZ-trainer Pascal Jansen op de bank? Een topper waarin voor AZ ongelooflijk veel op het spel staat. Bij winst kan AZ de achterstand op de Amsterdammers verkleinen naar zeven punten, bij een nederlaag is Ajax met een gat van dertien punten blijvend uit beeld. Als de AZ-directie consequent is, dan lijken de dagen van de Bosnische Kroaat geteld in Alkmaar.

Clash in spelerstunnel

Met het aantrekken van Pusic worden de verhoudingen er tussen Feyenoord en AZ niet beter op. Pal voor de wedstrijd van afgelopen zondag tussen de twee kemphanen kwam het in de spelerstunnel van De Kuip tot een clash tussen de directeuren Frank Arnesen (Feyenoord) en Robert Eenhoorn (AZ), waarbij John de Wolf, assistent van Dick Advocaat, en Max Huiberts, de td van AZ, tussen beide moesten komen om de boel te sussen. Arnesen zou vloekend en tierend op Eenhoorn zijn afgestapt, die niet van het gedrag van zijn collega gediend was.

Arnesen lijkt momenteel onder hoogspanning te staan in Rotterdam-Zuid. De verhouding met trainer Dick Advocaat is er de laatste weken niet beter op geworden en het helpt niet dat Arne Slot op de achtergrond al bezig is met het Feyenoord van volgend seizoen. Een van de spelers die volgens goed ingelichte bronnen benaderd zou zijn, is rechtsback Jonas Svensson, wat niet goed zou zijn gevallen bij de AZ-directie. De Noorse international die momenteel geblesseerd is, heeft in Alkmaar een aflopend contract.