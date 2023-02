LIVE Eredivisie: SC Heerenveen ontvangt RKC

SC Heerenveen - RKC Waalwijk

SC Heerenveen wil de achtste plaats, die rechtgeeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal, in handen houden. Dan moet het in het Abe Lenstra Stadion niet verliezen van RKC Waalwijk, dat met een puntje minder negende staat. Het treffen in Friesland begint om 18.45 uur.

AZ - SC Cambuur

AZ wil de druk op koploper Feyenoord en Ajax weer opvoeren en daar is een thuiszege op SC Cambuur voor nodig. De Friezen zullen zich echter niet als kanonnenvoer opdienen, want de formatie van Sjors Ultee bezit de laatste plaats in de Eredivisie. Om 20.00 uur wordt er in Alkmaar afgetrapt.

NEC - FC Volendam

Ook NEC strijdt om een ticket voor de play-offs om Europees voetbal en kan profiteren van het resultaat bij SC Heerenveen-RKC Waalwijk. Dan moet het thuis wel winnen van FC Volendam, dat na de winterstop uitstekend op dreef is en inmiddels netjes veertiende staat. Om 21.00 uur gaat de bal rollen in De Goffert.

FC Groningen - Excelsior

Eerder op de zaterdag was FC Groningen al aardig op dreef tegen Excelsior. De Noorderlingen wonnen met 3-0 van de Rotterdammers en deden goede zaken in de degradatiestrijd.

Sparta - FC Utrecht

FC Utrecht is in punten gelijk gekomen met Sparta Rotterdam, dat op basis van een beter doelsaldo wel nog de zesde plaats in handen heeft. Het verschil bij de 0-3 zege van FC Utrecht op Het Kasteel werd gemaakt door de onlangs van Ajax overgenomen Victor Jensen.

Programma en uitslagen Eredivisie

Vrijdag

Sparta Rotterdam - FC Utrecht 0-3

Zaterdag

16.30 uur: FC Groningen - Excelsior

16.30 uur: FC Groningen - Excelsior
18.45 uur: SC Heerenveen - RKC Waalwijk

20.00 uur: AZ - SC Cambuur

21.00 uur: NEC - FC Volendam

Zondag