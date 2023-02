Statistieken Eredivisie: AZ legt druk bij concurrenten

AZ - SC Cambuur

AZ heeft zich in eigen huis hersteld van de 2-1 nederlaag in de Kuip. Na de zeperd tegen de koploper van de Eredivisie, werd rode lantarendrager SC Cambuur met 2-1 verslagen.

NEC - FC Volendam

Aan het einde van een roerige week met als dieptepunt een dreigende aanklacht wegens smaad, liep Volendam zaterdagavond in Nijmegen ook sportief schade op. De ploeg van trainer Wim Jonk verloor met 3-0 bij NEC en kon de goede lijn van de laatste weken dus niet doortrekken.

SC Heerenveen - RKC Waalwijk

RKC Waalwijk veroverde zaterdagavond op spectaculaire wijze de achtste plaats in de Eredivisie. Het won met 1-4 bij directe concurrent Heerenveen, dat de hele eerste helft gedomineerd had. Met een paar tactische ingrepen zette trainer Joseph Oosting zijn ploeg echter alsnog op het spoor naar de winst.

FC Groningen - Excelsior

FC Groningen heeft in eigen huis een cruciale en langverwachte overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. Excelsior werd in eigen met 3-0 verslagen, waardoor de ploeg van trainer Dennis van der Ree tot op drie punten komt van de Rotterdammers, die op de voorlopig veilige vijftiende plek staan.

Sparta - FC Utrecht

FC Utrecht is in punten gelijk gekomen met Sparta Rotterdam, dat op basis van een beter doelsaldo wel nog de zesde plaats in handen heeft. Het verschil bij de 0-3 zege van FC Utrecht op Het Kasteel werd gemaakt door de onlangs van Ajax overgenomen Victor Jensen.

Programma en uitslagen Eredivisie

Vrijdag

Sparta Rotterdam - FC Utrecht 0-3

Zaterdag

FC Groningen - Excelsior 3-0

SC Heerenveen - RKC Waalwijk 1-4

AZ - SC Cambuur 2-1

21.00 uur: NEC - FC Volendam

Zondag