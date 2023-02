Statistieken: Top 4 Eredivisie wint, FC Groningen grijpt strohalm

Bekijk hier het match centre met alle stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.

PSV - FC Twente

PSV blijft dankzij een 3-1 zege op nummer vijf FC Twente aan het elastiek hangen bij de topdrie, terwijl FC Twente definitief is afgehaakt. Waar de Eindhovenaren eerder dit seizoen in Enschede een pijnlijke 2-0 nederlaag leden, legde het team van trainer Ruud van Nistelrooy ditmaal een overtuigende prestatie op de mat. Het was een mooie avond voor Luuk de Jong, die tegen zijn oude club de belangrijke 2-1 maakte en daarmee zijn honderdste Eredivisiegoal voor PSV liet aantekenen.

Vitesse - Ajax

Ajax heeft de uitwedstrijd bij Vitesse met 2-1 gewonnen. De ploeg van trainer John Heitinga blijft zo in het spoor van koploper Feyenoord, dat eerder op zondag de ontmoeting met Fortuna Sittard in Limburg tot een goed einde bracht (4-2). Ajax houdt een achterstand van 3 punten op de lijstaanvoerder uit Rotterdam.

Fortuna Sittard - Feyenoord

Feyenoord heeft de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard met 4-2 gewonnen. De Rotterdammers beslisten het duel in Limburg in de eerste helft, want halverwege stond het al 0-3.

Feyenoord kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van Ximo Navarro, die de bal in zijn eigen doel kopte. Dat gebeurde na een corner

FC Emmen - Go Ahead Eagles

Degradatiekandidaat FC Emmen heeft dankzij een laat doelpunt van clubtopscorer Ole Romeny een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De aanvaller werkte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd bij de tweede paal een voorzet van Mark Diemers binnen: 2-2.

AZ - SC Cambuur

AZ blijft koploper Feyenoord op de voet volgen. De Alkmaarse formatie van trainer Pascal Jansen won zaterdag op eigen veld met moeite van SC Cambuur, de nummer laatst van de ranglijst van de Eredivisie. Het werd 2-1 voor de thuisclub.

NEC - FC Volendam

NEC heeft voor de tweede keer dit seizoen van FC Volendam gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren waren zaterdag voor eigen publiek met 3-0 te sterk. NEC won in augustus de uitwedstrijd met 4-1.

SC Heerenveen - RKC Waalwijk

RKC Waalwijk is in de Eredivisie sc Heerenveen op de ranglijst gepasseerd. De Brabanders wonnen het onderlinge duel tegen de Friezen in het Abe Lenstra-stadion met 4-1. RKC is na 23 wedstrijden achtste met 32 punten, Heerenveen staat negende met 30 punten.

FC Groningen - Excelsior

FC Groningen heeft eindelijk weer eens een wedstrijd in de Eredivisie gewonnen. De formatie van trainer Dennis van der Ree was zaterdagmiddag op eigen veld te sterk voor Excelsior, 3-0. Op de ranglijst naderde Groningen, een na laatste, de tegenstander daardoor tot op 3 punten.

Sparta - FC Utrecht

FC Utrecht is op gelijke hoogte in punten gekomen met nummer 6 Sparta Rotterdam. De ploeg van Michael Silberbauer was in een onderling duel op het Kasteel met 3-0 te sterk voor de concurrent, die de wedstrijd met tien man eindigde. Het duel werd na rust enkele minuten stilgelegd na het gooien van voorwerpen door het Sparta-publiek. Ondanks de zege blijft Utrecht op de zevende plaats staan met 37 punten, net zoveel als Sparta. De Rotterdammers hebben een beter doelsaldo.

Programma en uitslagen Eredivisie

Vrijdag

Sparta Rotterdam - FC Utrecht 0-3

Zaterdag

FC Groningen - Excelsior 3-0

SC Heerenveen - RKC Waalwijk 1-4

AZ - SC Cambuur 2-1

NEC - FC Volendam 3-0

Zondag