Lineth Beerensteyn maakt transfer naar Juventus

„Ik ben heel trots op deze overstap naar Juventus”, zo vertelt de aanvaller. „De Italiaanse competitie ontwikkelt zich razendsnel en Juventus heeft daar een leidende rol in. Dat zag je ook in de Champions League, waarin ze in de kwartfinales uiteindelijk nipt verloren van Olympique Lyon, de latere winnaar.”

De 25-jarige Beerensteyn wil in Italië vooral minuten maken. „Voor mij is het in deze fase van mijn carrière belangrijk dat ik veel speelminuten maak en een dragende rol heb in een ploeg die op het hoogste niveau speelt, zodat ik mezelf kan blijven ontwikkelen. Juventus ziet mij als een grote toegevoegde waarde op meerdere posities. Ook voelt de hele organisatie als één grote familie. Dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven.”

Beerensteyn bereidt zich momenteel met de Leeuwinnen voor op het EK in Engeland. Vijf jaar geleden maakte ze ook al deel uit van de ploeg die in eigen land Europees kampioen werd. Ook won ze zilver op het WK.