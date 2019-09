Eigen goals kosten Feyenoord bijna de kop

Zomeraanwinsten Rick Karsdorp en Leroy Fer hadden met hun doelpunten een belangrijk aandeel in de zege van Feyenoord op ADO. Ⓒ VI Images

In aanloop van het Europa League-duel met Rangers kende Feyenoord een goede generale. Zondagmiddag pakte het in De Kuip drie punten tegen ADO. De formatie van Jaap Stam had weinig moeite met de bezoekers uit Den Haag, al werd het in de slotfase door twee eigen treffers nog erg spannend in Rotterdam: 3-2.