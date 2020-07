Schippers gaat in Ostrava de 150 meter lopen

De atletiekmeeting in Ostrava staat bekend om zijn experimentele onderdelen. De 150 meter staat dan ook niet vaak op het programma van atletiekwedstrijden. De organisatie noemt Schippers, de wereldkampioene op de 200 meter van 2015 en 2017, de grootste naam op het onderdeel.

„Ik heb nooit een 150 meter gelopen. Ik denk dat deze afstand misschien de juiste voor mij kan zijn”, reageert Schippers. „Of ik in staat ben om de recordtijd op deze afstand te verbreken? Dat hangt van verschillende zaken af, maar het is een snelle baan, dus we gaan het proberen.”

Merlene Ottey

Het record staat op naam van sprintlegende Merlene Ottey, die in 1989 16,46 liep. Schippers krijgt tegenstand van het Zwitserse talent Ajla del Ponte, die al 16,67 liep.