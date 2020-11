Ajax-trainer Erik ten Hag over coronabeleid: ’Is het dan nog fair play?’

Ten Hag kon tijdens een persconferentie niet precies zeggen waarom de bewuste spelers niet welkom zijn in Denemarken. „Maar ze zijn wel in Nederland inzetbaar”, zei hij. „Dat vind ik wel vreemd. We spelen in een Europese competitie. Maar Europese landen hanteren andere regels wat betreft corona. Dat is vreemd en is eigenlijk ook geen fair play. Ik heb daarom goede hoop dat ze dinsdag alsnog welkom zijn. Daar zijn we uiteraard nog mee bezig.”

Wel snapt de oefenmeester dat er vanwege corona maatregelen worden genomen. „Laten we blij zijn dat we kunnen voetballen en dat we de gezondheid van de spelers kunnen waarborgen. Ik snap dat de UEFA hier ook niets aan kan doen.”

Gezondheid

Hij vervolgt: „We zijn uiteindelijk hier om een wedstrijd te spelen. Daar gaat het om. De spelers die hier zijn gaan het doen en dat zijn nog steeds goede spelers. We moeten hier presteren. Ik ga niet in op individuele gevallen vanwege privacyredenen. De gezondheid staat voorop. De spelers die het betreft zijn gezond, in zoverre dat ze geen symptomen of klachten hebben.”

Tegenstander FC Midtjylland kwam uiteraard ook aan bod. „Midtjylland is een stugge tegenstander en vervelend om tegen te spelen. Omdat ze een andere zienswijze hebben hoe ze naar resultaat kunnen komen. Ze gaan in op de niches in het voetbal, waar een andere ploeg niet zo veel op focust. Bijvoorbeeld spelhervattingen. Maar ik vertrouw op mijn spelers. We kunnen nog steeds een hoog niveau halen.”

Opmerkelijk

Trainer Erik ten Hag heeft slechts zeventien spelers opgenomen in zijn selectie. Onana, Tadic, Klaassen en Gravenberch deden zaterdag gewoon mee in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2). Klaassen was twee keer trefzeker, Tadic scoorde als invaller uit een strafschop. Klaassen, Tadic en Gravenberch vormden vorige week het middenveld van Ajax in het uitduel met Atalanta.

Het hoge aantal nieuwe coronabesmettingen bij Ajax is opmerkelijk. Begin augustus wees medisch onderzoek uit dat maar liefst dertien spelers van de club uit Amsterdam antistoffen van het coronavirus in hun bloed hadden. Onder hen was ook doelman Onana, die vorige maand rond een interland met Kameroen ook positief testte maar later meldde dat hij toch geen corona had.

Rouwbanden

De spelers van Ajax voetballen dinsdagavond met rouwbanden om een arm het uitduel met FC Midtjylland in de Champions League. Ze staan zo stil bij het overlijden van Tonny Bruins Slot.

Bruins Slot werd in 1985 als interim-trainer kampioen met Ajax. Hij verving de laatste vijf wedstrijden van het seizoen de ontslagen Aad de Mos. Bruins Slot voorzag de hoofdtrainers van Ajax de laatste negen jaar ook van adviezen over de tegenstanders. Hij analyseerde afgelopen maand nog Liverpool, de eerste tegenstander van Ajax in de groepsfase van de Champions League.

Bruins Slot, de voormalige rechterhand van trainer Johan Cruijff bij FC Barcelona, had al langer gezondheidsklachten en werd 73 jaar oud.