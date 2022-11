Opluchting bij Oranje-opponent Senegal: sterspeler Mané ’niet ernstig geblesseerd’

„Mané werd geraakt op zijn been en dat gaf hem wat zenuwpijn, maar het is niet ernstig. Zijn deelname aan het WK komt niet in gevaar”, aldus Toppmöller. Mané is een van de sterspelers bij Senegal, dat maandag 21 november de eerste tegenstander is van het Nederlands elftal in de groepsfase.

Hoofdcoach Julian Nagelsmann van Bayern was minder uitgesproken dan zijn assistent. „Ik kan nog niets met zekerheid zeggen, röntgenfoto’s moeten duidelijk maken of er iets aan de hand is. Hij kreeg een tik tegen de bovenkant van zijn scheenbeen en dat is een vervelende plek.”