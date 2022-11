Schrik bij Oranje-opponent Senegal: sterspeler Mané valt uit bij Bayern

De spits is een van de belangrijkste internationals van Senegal, binnenkort tegenstander van het Nederlands elftal in de groepsfase van het wereldkampioenschap in Qatar. Op 21 november staat Oranje tegenover het Afrikaanse land.

Mané raakte na ongeveer een kwartier geblesseerd in een ogenschijnlijk onschuldig duel. Hij vroeg meteen om een wissel. Over de ernst van het letsel is nog weinig bekend.