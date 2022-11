UPDATE - Bayern geeft Senegal sprankje hoop: meer onderzoeken Mané

Na de overwinning van Bayern dinsdagavond was er schrik rond Mané, die al vroeg uitviel. Assistent-coach Dino Toppmöller van Bayern stelde woensdagochtend Senegal gerust: het zou niet ernstig zijn en hij zou op tijd fit zijn voor het WK. Trainer Julian Nagelsmann van Bayern was toen al minder uitgesproken dan zijn assistent. „Ik kan nog niets met zekerheid zeggen, röntgenfoto’s moeten duidelijk maken of er iets aan de hand is. Hij kreeg een tik tegen de bovenkant van zijn scheenbeen en dat is een vervelende plek.”

Woensdagmiddag kwam Bayern met een officiële reactie. Volgens de Zuid-Duitsers is er sprake is van een blessure aan zijn rechterkuitbeen. „De komende dagen volgen verdere onderzoeken. We zijn in gesprek met de medische staf van de Senegalese voetbalbond”, meldt Bayern.

Volgens eerdere berichtgeving in L’Équipe heeft Mané een blessure aan zijn pees opgelopen waardoor hij er weken uit zou liggen. Tot groot verdriet ook van de Senegalese president Macky Sall die er een Tweet over uitgooide.

Senegal speelt op maandag 21 november om 17.00 uur tegen Nederland.

Senegal-coach Aliou Cissé maakt vrijdag zijn lijst bekend van spelers die naar Qatar gaan.