Bauke Mollema: ’Liever goud op Olympische Spelen dan wereldkampioen’

Bauke Mollema in gesprek met Yaroslav Popovitsj, een van de directeuren bij Trek-Segafredo.

AMSTERDAM - Bauke Mollema heeft weinig nodig om vol goede moed af te trappen voor een nieuw wielerjaar. Zijn veertiende (!) seizoen bij de profs begint hij vandaag in de Ster van Bessèges. Het ultieme doel van 2021: goud in Tokio. „Ik schaal voor mij de Zomerspelen hoger in dan voor de Tour of Giro. En ze zijn ook belangrijker dan het WK.”