Vallen en tóch winnen, hoe doe je dat? ’Prestatie Mathieu van der Poel is buitenaards’

AMSTERDAM - Even vallen en gewoon weer opstaan. Om vervolgens wereldkampioen te worden. Dat is niet voor iedereen weggelegd, is de algemene opinie in de Nederlandse sportwereld. „Maar Mathieu van der Poel is ook niet iedereen”, zegt Leontien van Moorsel. „Mathieu is buitenaards.”

Ⓒ ANP/HH