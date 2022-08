Sterke terugkeer in Europa van FC Twente

In het roemrijke Europese verleden speelde FC Twente tegen grote ploegen als Internazionale, Tottenham Hotspur, Schalke 04, Bayern München en Manchester City, maar na de lange afwezigheid begint de ploeg uit Enschede weer onderaan de ladder. Dat was te merken aan de entourage, want het duel met de Servische nummer drie van vorig seizoen werd afgewerkt in een grotendeels leeg Partizan-stadion, waar de 400 meegereisde FC Twente-fans vocaal de boventoon voerden.

Heel vroege kans

Al na dertig seconden had het 1-0 kunnen zijn voor FC Twente in het bloedhete Belgrado, maar Ricky van Wolfswinkel stuitte op doelman Micovic. De voorsprong liet niet lang op zich wachten, want al in de 8e minuut kopte Daan Rots een voorzet van Virgil Misidjan binnen. De jongeling uit Groenlo blijft zich doorontwikkelen en houdt de ervaren Vaclav Cerny op de bank.

Bijzonder aan het elftal, waarmee Jans aan de wedstrijd begon, was dat het elf spelers waren, die ook vorig seizoen al actief waren voor FC Twente. De inspanningen van technisch directeur Jan Streuer zijn er deze zomer op gericht geweest om het team intact te houden. Dat is gelukt door de huurlingen Michal Sadilek en Michel Vlap definitief vast te leggen, met de transfervrije Joshua Brenet een nieuw contract overeen te komen en geïnteresseerde clubs af te wimpelen voor spelers als Mees Hilgers en Ramiz Zerrouki. Die laatste wordt momenteel begeerd door Feyenoord, dat een bod van 5 miljoen euro heeft gedaan, maar FC Twente weigert vooralsnog mee te werken en zo was Zerrouki gewoon van de partij tegen FK Cukaricki.

Daan Roots heeft de score geopend. Ⓒ ANP/HH

Het was een kat-en-muis-spel in het hete Belgrado, waarbij FC Twente van de thuisploeg alle gelegenheid kreeg om te voetballen. Het resulteerde in de 0-2 na een dik half uur door Vlap. De aanvallende middenvelder heeft zich voorgenomen dit seizoen meer bij doelpunten betrokken te zijn en maakte daarmee een goed begin in Belgrado. Op zijn harde en geplaatste schot had doelman Micovic geen antwoord.

Derde treffer

Bij een enkele kans van de thuisploeg bood Lars Unnerstall goed redding en nog voor rust leek FC Twente de wedstrijd definitief te beslissen. Rechtsback Joshua Brenet penetreerde goed vanaf de rechtsbackpositie en rondde na goed in stelling gebracht te zijn door Van Wolfswinkel koeltjes af: 0-3.

Mindere tweede helft

FC Twente zat op rozen in Belgrado en FK Cukaricki leek rijp voor een grotere achterstand, maar de ploeg van Jans kwam na rust niet sterk uit de kleedkamer. De concentratie was minder goed en de tukkers hadden de tegenstander niet meer zo onder controle als in de eerste helft. FK Cukaricki profiteerde van het veranderde spelbeeld en kwam terug tot 1-3 door een goal van Stefan Kovac op aangeven van Luka Adzic (ex-FC Emmen en ex-PEC Zwolle).

Nieuw elan

Met het inbrengen van Cerny en de nieuwkomers Christos Tzolis en Sem Steijn probeerde Jans in de tweede helft nieuw elan te brengen. FC Twente kreeg de tegenstander echter niet meer zo onder druk als voor rust en ook de kansen om de score op te voeren bleven uit. Het goede nieuws voor Jans was dat Unnerstall het bij één tegentreffer wist te houden, zodat FC Twente een uitstekende uitgangspositie heeft voor de return van volgende week donderdag in een ongetwijfeld goed gevulde Grolsch Veste.