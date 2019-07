Sport Kort: Waterpoloërs gelijk tegen Italië

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

14.19 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben in de voorbereiding op het WK gelijkgespeeld tegen Italië op een oefentoernooi in het zwemcentrum van Rotterdam. De formatie van bondscoach Arno Havenga kwam in de vierde periode sterk terug en wist een achterstand van 9-6 terug te brengen tot 12-12. De periodestanden waren 2-2 2-4 2-3 6-3. Oranje had maandag nog met 13-11 verloren van Italië.

11.57 uur : Jumbo-Visma heeft de 22-jarige Noorse wielrenner Tobias Foss twee jaar vastgelegd. Hij is de eerste aanwinst van de Nederlandse WorldTour-ploeg voor volgend seizoen.

11.56 uur : Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben bij het WK in Hamburg ook hun derde en laatste groepsduel gewonnen. Het Nederlandse koppel was in twee sets de baas over Nina Betschart en Tanja Hüberli uit Zwitserland. De setstanden waren 21-18 en 21-18.

11.56 uur : De Spaanse voetbalcoach Rafael Benitez begint aan een Chinees avontuur. Hij is de nieuwe trainer van Dalian Yifang, een club uit de hoogste Chinese divisie. „Na een lange weg beginnen we aan een nieuwe uitdaging”, twitterde Benitez, die tal van Europese topclubs coachte.

11.04 uur : De Franse topclub Paris Saint-Germain heeft de Spaanse aanvallende middenvelder Pablo Sarabia voor vijf jaar vastgelegd. De 27-jarige Sarabia komt over van Sevilla, waar hij sinds 2016 speelde. De landskampioen uit Parijs betaalt naar verluidt 18 miljoen euro.

10.36 uur : Mark Cavendish ontbreekt in de selectie van wielerploeg Dimension Data voor de Tour de France. Daarmee krijgt de Britse sprinter niet de kans zijn imposante aantal van dertig etappezeges uit te breiden.