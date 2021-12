Corona grijpt opnieuw om zich heen bij FC Barcelona

Premium Binnenland

Wel of geen booster nodig op vakantie?

Wie op vakantie wil, wordt bijkans gek van alle koerswijzigingen. Moet je nu een booster hebben of niet? En wat als je daar nog niet voor in aanmerking komt, of je zelfs niet mag boosteren omdat je net corona hebt gehad? De werkelijkheid is geruststellender dan velen denken, maar het regelwoud is te...