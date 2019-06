Manchester City legt Zintsjenko langer vast

„Ik kan moeilijk uitdrukken hoe blij ik ben met deze deal”, zegt Zintsjenko, die sinds 2016 eigendom is van Manchester City. Hij werd in zijn eerste seizoen uitgeleend aan PSV. In Eindhoven kon hij nog niet uitgroeien tot een vaste waarde. „Manchester City biedt spelers alles wat ze nodig hebben om zich te blijven ontwikkelen. Dat ik hier vijf jaar langer kan blijven, is een eer.”

City maakte woensdag ook al de contractverlenging van Kyle Walker bekend. De Britse rechtsback verlengde eveneens tot 2024.