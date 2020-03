Boksbond: ’We willen geen medische schandalen’

„Er is zondag nog uitgebreid overleg geweest met sportkoepel NOC*NSF en onze bondsarts”, vertelt Boris van der Vorst, voorzitter van de Nederlandse boksbond. „Er zijn 43 landen die deelnemen aan dit olympisch kwalificatietoernooi en voorlopig heeft niemand afgezegd. Ook wij respecteren het beleid van de Engelse overheid én de wens van onze boksers, die vier jaar lang keihard hebben gewerkt om hun droom te realiseren. Uiteraard willen we geen medische schandalen, maar vooralsnog is daar geen sprake van.”

318 deelnemers

Er doen zes Nederlandse boksers, onder wie Nouchka Fontijn, mee aan het evenement in de Engelse hoofdstad, waar wordt gestreden om een startbewijs voor de Zomerspelen van Tokio. In totaal zijn er 318 deelnemers, plus begeleiding. Het toernooi duurt tot en met 24 maart.

„Vanuit mijn perspectief vind ik het heel wonderlijk dat bijna alle evenementen zijn afgelast en dat dit gewoon doorgaat”, vervolgt Van der Vorst. „Maar ik weet dat er in Engeland een afwijkende visie is op hoe je het beste kunt omgaan met zo’n virus. Het sluiten van winkels en cancelen van alle evenementen, heeft natuurlijk echt gigantische financiële consequenties. In Engeland willen ze dat zo lang mogelijk uitstellen.”

Voortdurend vinger aan de pols

De Nederlandse boksbond heeft nog niet overwogen om haar atleten uit voorzorg terug te halen uit Londen. „Als er ook maar een beetje sprake is van een mogelijke besmetting, dan halen we ze direct terug. Geen twijfel mogelijk. We houden voortdurend een vinger aan de pols en vertrouwen daarbij op de lokale autoriteiten.”