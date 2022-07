Tour de France: Vingegaard slaat aanvallen Pogacar af, Houle pakt dagzege

Door Johan van der Zande

Vingegaard (in het geel) had alle moeite om Pogacar van zich af te slaan. Ⓒ ANP/HH

FOIX - De zestiende etappe in de Tour de France, van Carcassone naar Foix over 178,5 kilometer met twee cols van de eerste categorie, is gewonnen door de Canadees Hugo Houle (Israel-Premier Tech), die solo over de meet kwam en zodoende een fraaie zege boekte. Ondanks meerdere serieuze pogingen van titelverdediger Tadej Pogacar om geletruidrager Jonas Vingegaard tijd af te troggelen, blijft de Deen nog even stevig in de leiderstrui zitten. De grote verliezer van de dag was Romain Bardet. De Fransman eindigde als enige klassementsrenner ver achter de favorieten.